Рост заболеваемости КВИ в Астане связан со снижением доли вакцинированных людей

7 Декабря 2022, 12:24

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане 85 человек находятся в стационарах с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом сообщил заместитель руководителя управления общественного здравоохранения города Астаны Берик Кайкенов на брифинге в столичном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в городе задействованы 6 инфекционных стационаров, коечная мощность которых составляет 184 коек. В инфекционных стационарах находятся 105 человек, загруженность составляет 53,8%. Из них количество пациентов, находящихся в стационарах с подтвержденным КВИ составляет 85 человек, с пневмонией - 20. В отделении реанимации получают лечение 7 пациентов, из них на ИВЛ – 4, загруженность составляет 18,9%. В среднем за сутки, за последнюю неделю, выявляется около 60 положительных случаев. В организациях ПМСП на амбулаторном уровне получают лечение 170 пациентов, из них детей – 25, беременных – 22», – сказал Б. Кайкенов.

По его словам, основными причинами роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в течение 2-х недель является снижение доли людей, у кого есть иммунитет против коронавирусной инфекции, то есть снизилось количество людей вакцинированных, и тех, кто переболел за последние 6 месяцев и имеет высокий уровень количество антител.

Спикер подчеркнул, что необходимо вовремя проходить ревакцинацию. Количество вакцинированных в столице первым компонентом составило 537 863 человека, вторым компонентом 520 822 человек. Количество ревакцинированных составило более 169 тысяч человек.