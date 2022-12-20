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Рост заболеваемости КВИ в 2,5 раза отмечается в Костанайской области

20 Декабря 2022, 08:10
Рост заболеваемости КВИ в 2,5 раза отмечается в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Пока Костанайская область находится в «зеленой» зоне, но маски носить необходимо в больницах и медико-социальных учреждениях, рекомендуются маски и в местах массового скопления людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ноябре зарегистрировано 48 случаев заболевания, однако за 18 дней декабря зарегистрировано 88 случаев. За последние 2 недели зарегистрировано 77 случаев, тогда как за предыдущие 2 недели 31 случай, отмечается рост в 2,5 раза, — сообщил на совещании в областном акимате руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ермуханбет Даулетбаев. — Коэффициент Rt на сегодняшний день превышает 1, поэтому в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан обязательно ношение медицинских масок в медицинских организациях и медико-социальных учреждениях, и рекомендуется использование медицинских масок в местах массового скопления населения, общественном транспорте, в организованных коллективах».

Между тем пока, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, область находится в «зеленой» зоне.

Также, по данным департамента, в инфекционных отделениях области выделено 60 и в реанимационных отделениях 7 коек для лечения больных коронавирусной инфекцией. Сейчас госпитализированных в стационар нет.

В связи с ростом заболеваемости, ведомство вновь поднимает вопрос вакцинации, вакцина в наличии, а процедура - бесплатная.

Всего в области полностью вакцинировались от КВИ 352 058 человек, или чуть более 59%. Ревакцинировано 159 635 человек.


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