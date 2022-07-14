14 Июля 2022 23:55

Рост заболеваемости КВИ в 1,5 раза отмечается в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией пока остается относительно стабильной, однако за минувшую неделю отмечается рост в 1,5 раза. Об этом сообщил на прошедшем брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Серик Омарханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1104 случая КВИ, прирост составил 0,1 %.

«По Акмолинской области ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией относительно стабильная.

За 2020 год зарегистрировано 7 тыс. 247 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, за 2021 год – 42 тыс. 434, за 2022 год – 19 тыс. 328, за июль – 78», - поделился спикер.

По словам С. Омарханова, рост заболеваемости COVID-19 в регионе отмечается с 15 июня. За предыдущую неделю, с 29 июня по 6 июля, зарегистрировано 32 случая, за последнюю неделю – с 7 по 13 июля 2022 года – 51 случай, отмечается рост в 1,5 раза.

«Из 78 заболевших в 45 случаях люди не были вакцинированы, 33 человека вакцинированы, из них не получили своевременно ревакцинацию 32», - отметил С. Омарханов.

На 14 июля в регионе зарегистрировано 78 случаев, из них 16 – в Аршалынском районе, 13 – в Бурабайском, 10 – в Кокшетау, девять – в Буландынском районе, семь – в Есильском, по четыре – в Биржан Сал, Зерендинском и Шортандинском районах, три – в Астраханском районе, по два в Ерейментауском и Жаркаинском районах, а также в городе Степногорске, по одному в Атбасарском и Коргалжынском районах. Зарегистрировано два случая заболевания среди контактных лиц. Заболевшие выявлены при обращении за медицинской помощью после появления симптомов заболевания.

Между тем, с начала прививочной кампании первым компонентом в регионе привиты 361 тыс. 620 человек, что составляет от подлежащего населения 75,5 % и от общего числа населения – 49,3 %. Вторым компонентом привито 349 тыс. 56 человек, от общего количества подлежащего контингента – 72,8 %, от общего числа населения – 47,5 %.

Ревакцинированы против коронавирусной инфекции 155 тыс. 561 человек, что составляет от подлежащего населения – 61,5 %. Повторной ревакцинацией против коронавирусной инфекции охвачено 20 тыс. 704 человека, то есть 86,4 % при республиканском показателе в 43 %.