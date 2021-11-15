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Рост заболеваемости КВИ ожидается в Актобе

15 Ноября 2021 19:38
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Рост заболеваемости КВИ ожидается в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Несмотря на «зеленый» статус региона, актюбинские врачи ожидают рост заболеваемости КВИ. О ситуации с КВИ рассказали сегодня на брифинге в РСК представители департамента санитарно-эпидемиологического контроля и управления здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мухтара Сербаева, за сутки 14 октября зарегистрировано 15 новых случаев COVID-19, из них с симптомами заболевания – 12, бессимптомных – 3.

Всего по области зарегистрировано 34649 случаев COVID-19. Выписано с выздоровлением 33951 (97,9%) больной. Суточный прирост заболеваемости составил 0%. На домашнем карантине находятся 7944 человека, за ними установлено медицинское наблюдение.

Продолжается работа по системе «Ашык». Выявлены 105 человек, которые нарушали режим карантина, им выданы специальные предписания, наложены административные штрафы.

Врачи ожидают роста заболеваемости из-за напряженной ситуации в мире и в соседних странах.

«Территория Актюбинской области находится в «зеленой» зоне, но ситуация напряженная, в связи с чем мы ожидаем роста заболеваемости, в частности нас волнует ситуация в Российской Федерации и Украине, также в европейских странах идет рост заболеваемости и рост смертности от КВИ. Призываем актюбинцев активно получать вакцину. Это единственный способ профилактики КВИ», - отметил М. Сербаев.

По словам М. Сербаева очень небольшой процент актюбинцев заболел после получения вакцины.

«Из всех заболевших 34649 человек лишь 0,12 процента, кто прошел полный курс вакцинации, заболели, это немного. Мы призываем не игнорировать вакцинацию, так как ожидаем рост заболеваемости среди населения. Также рекомендуется ношение масок, соблюдение социальной дистанции, применение дезинфицирующих средств», - добавил он.

На сегодня первый компонент вакцины получили 344699 актюбинцев, второй компонент - 318498 человек.


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#Актюбинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Самал Ендибаева

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