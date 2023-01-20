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Рост заболеваемости КВИ отмечается в Костанайской области

20 Января 2023, 03:12
Рост заболеваемости КВИ отмечается в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Рост заболеваемости коронавирусной инфекции в 1,5 раза отмечается в Костанайской области. Об эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекции в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций рассказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Гулим Досумова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, за последнюю неделю в Костанайской области зарегистрировано 6 753 случая ОРВИ, за предыдущую неделю зарегистрировано 7 563 случая ОРВИ.

«Отмечается снижение от недели к неделе на 10,7%. Из общего числа заболевших за последнюю неделю удельный вес детей до 14 лет составил 63,3%, в том числе школьников 19,3%. Всего за текущий эпидемиологический сезон с 1 октября 2022 года в Костанайской области зарегистрирован 142 251 случай ОРВИ, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 16517,6. Основную долю заболевших составляют дети до 14 - 101 962 (71,6%), подростков - 7 332 (5,1%) случаев. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост в 1,3 раза», - сообщила Гулим Досумова.

Что касается КВИ, то за последнюю неделю в регионе зарегистрировано 45 случаев, на предыдущей неделе - 29 случаев, отмечен рост в 1,5 раза.

«Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 18 января 2023 года зарегистрирован 56 921 случай COVID-19, в том числе среди детей до 14 лет – 6 539.

Зарегистрировано 8 403 случая носительства без клинических проявлений болезни COVID-19»,- заключила Г. Досумова.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки 101 человек заболел коронавирусом в Казахстане.


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