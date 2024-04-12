Рост заболеваемости корью сохраняется в Кыргызстане

В Кыргызстане продолжается рост заболеваемости корью. Рост за две недели составил 1319 случаев, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным Республиканского центра иммунопрофилактики министерства здравоохранения Кыргызстана, по состоянию на 8 апреля 2024 года в стране зарегистрировано 7 864 случая кори.

По территориальному распределению из общего количества случаев заражения: по Бишкеку - 2 599 случаев, Ошу – 464, в Ошской области - 1 226, Баткенской - 214, Чуйской области - 1 836, Джалал-Абадской области - 1 196, Иссык-Кульской области - 130, в Таласской области - 105 и в Нарынской области - 94.

Интенсивная циркуляция вируса по-прежнему наблюдается в Бишкеке, в Чуйской, а также в Джалал-Абадской областях. Высокий рост в этих регионах связан с организованными очагами, где происходит инфицирование восприимчивых лиц среди контактных.

Основной причиной роста заболеваемости остается большое количество отказов от плановой иммунизации против кори и краснухи среди детей и взрослых.

Минздрав КР усилил профилактические и противоэпидемиологические мероприятия по борьбе с корью. Медики призывают родителей вакцинировать детей, тем самым обезопасив и защитив от опасной инфекции своего ребенка и окружение.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане в связи со вспышкой кори начался второй этап кампании по дополнительной иммунизации против кори и краснухи.