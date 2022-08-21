Рост заболеваемости коронавирусом зафиксировали в России

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Число выявленных на этой неделе случаев заражения коронавирусом в России почти на 40% превысило показатель предыдущего аналогичного периода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

С 15 по 21 августа федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил о 235 385 заболевших против 169 259 за предшествующие семь дней и 110 980 две недели назад.

Число пациентов, которым требуется госпитализация, также растет. На этой неделе штаб заявил о 20 084 госпитализированных, что почти на четверть больше показателей прошлой.

Вслед за подъемом заболеваемости, который продолжается уже восемь недель, растет и смертность - за последние семь дней штаб зафиксировал 435 летальных исходов (на 13,3% больше, чем за предыдущий аналогичный период), что является максимумом с середины июня.

В Москве рост заболеваемости резко замедлился: за последние семь дней в городе выявили только на 14% больше заразившихся, чем за предыдущие (для сравнения, неделю назад превышение составляло 34,4%, а за неделю до этого - 51,2%). При этом число новых случаев - 54 380 - стало максимальным с середины февраля.

Как сообщалось ранее, б олее 40 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки впервые с 14 марта выявили в России.