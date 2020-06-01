Рост заболеваемости коронавирусом в Алматы объяснил Жандарбек Бекшин
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин объяснил рост заболевания коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«За две недели прирост заболеваемости не превышал 5%, только один день у нас прирост достиг 4,8%. Этому есть объяснение: зная, что с 1 июня убираются блокпосты, начинают работу многие предприятия, люди в большом количестве, около 3 тысяч, прошли самотестирование на платной основе. В связи с этим отмечается всплеск заболеваемости, это не только приехавшие из-за пределов городской черты, но и те, кто находились на карантине в самом городе», - сказал на брифинге Алматы Жандарбек Бекшин.
Он отметил, что на многих предприятиях работники приступают к работе лишь со справкой об отрицательном анализе на коронавирус.
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