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    09:53, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Рост заболеваемости коронавирусом среди школьников отмечают в Минздраве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О росте заболеваемости коронавирусной инфекцией среди школьников заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С момента введения традиционного формата обучения отмечается рост заболеваемости КВИ среди школьников. С началом 4-ой четверти заболело 3 706 школьников, в том числе среди обучающихся офлайн - 1 093, в онлайн-режиме – 2 613», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

    В том числе в 4-ой четверти наибольший процент заболевших школьников, обучающихся в традиционном формате, отмечается в Карагандинской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областях. Среди обучающихся в онлайн-режиме: города Нур-Султан и Алматы.

    «В этой связи акиматам необходимо обеспечить постоянный контроль за соблюдением санэпидтребований и исполнением основных мер профилактики КВИ в организациях образования, такие как проведение утреннего фильтра, соблюдение масочного режима персоналом, проведение влажной уборки и дезинфекции помещений, а также в регионах, находящихся в «красной» зоне, не возобновлять обучение в офлайн-режиме», - подчеркнул министр.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Образование Общество Минздрав РК
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