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    09:28, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Рост заболеваемости коронавирусом отмечают в странах СНГ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последнюю неделю отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в странах СНГ, вводятся дополнительные ограничительные меры. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал Алексей Цой в ходе заседания Правительства, в мире зарегистрировано более 176 млн случаев коронавирусной инфекции. За сутки регистрируются более 290 тысяч случаев, умерло более 3,8 млн человек. Показатель летальности составил 2,1%.

    «За последнюю неделю отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в странах СНГ. В том числе в Российской Федерации число заболевших в сравнении с предыдущей неделей увеличилось в полтора раза. Снова вводятся дополнительные и ограничительные меры», - сообщил министр здравоохранения.

    Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 757 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Правительство РК Главная СНГ Минздрав РК
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