Рост заболеваемости коронавирусом отмечают в странах СНГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последнюю неделю отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в странах СНГ, вводятся дополнительные ограничительные меры. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал Алексей Цой в ходе заседания Правительства, в мире зарегистрировано более 176 млн случаев коронавирусной инфекции. За сутки регистрируются более 290 тысяч случаев, умерло более 3,8 млн человек. Показатель летальности составил 2,1%.

«За последнюю неделю отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в странах СНГ. В том числе в Российской Федерации число заболевших в сравнении с предыдущей неделей увеличилось в полтора раза. Снова вводятся дополнительные и ограничительные меры», - сообщил министр здравоохранения.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 757 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.