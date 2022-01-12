Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - О ситуации с коронавирусной инфекцией в Алматинской области рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
По сведению ведомства, темп прироста КВИ по области при сравнении последних двух недель увеличился с 0,02% до 0,05%.
«По состоянию на 12 января в области зарегистрировано 58 049 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 43 484 случая. За последние сутки зарегистрировано 69 случаев КВИ, из них 60 симптомных и 9 бессимптомных случаев. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил - 2662,9», - сообщили в ведомстве.
По состоянию на 12 января текущего года в области первым компонентом привито 949 322 человек, из них подростки с 12 по 17 лет - 37 278, беременные - 2794 и женщины в период лактации - 7169. Вторым компонентом привито 854 304 человек, из них подростки с 12 по 17 лет- 9836, беременные - 797 и женщины в период лактации - 1857.
«На проведение вакцинации против коронавирусной инфекции введено 318 прививочных кабинетов, задействовано 76 передвижных пункта, в стенах школ и в медицинских организациях функционируют 318 прививочных кабинета для подростков, беременных и кормящих женщин», - добавили в ДСЭК области.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4810 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
- Почему ухудшается эпидситуация: Ерлан Киясов ответил на актуальные вопросы об «омикроне»
- В Атырауской области резко увеличилось число болеющих COVID-19
- Как проходит вакцинация и ревакцинация населения Казахстана
- В «желтую» зону по темпам распространения коронавирусной инфекции перешла Мангистауская область
- Учитель из Мангистауской области завоевала Гран-при на международном фестивале искусств
- Садвакас Байгабулов стал и.о. главного санврача Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана