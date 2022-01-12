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Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в Алматинской области

12 Января 2022 12:23
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Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - О ситуации с коронавирусной инфекцией в Алматинской области рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По сведению ведомства, темп прироста КВИ по области при сравнении последних двух недель увеличился с 0,02% до 0,05%.

«По состоянию на 12 января в области зарегистрировано 58 049 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 43 484 случая. За последние сутки зарегистрировано 69 случаев КВИ, из них 60 симптомных и 9 бессимптомных случаев. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил - 2662,9», - сообщили в ведомстве.

По состоянию на 12 января текущего года в области первым компонентом привито 949 322 человек, из них подростки с 12 по 17 лет - 37 278, беременные - 2794 и женщины в период лактации - 7169. Вторым компонентом привито 854 304 человек, из них подростки с 12 по 17 лет- 9836, беременные - 797 и женщины в период лактации - 1857.

«На проведение вакцинации против коронавирусной инфекции введено 318 прививочных кабинетов, задействовано 76 передвижных пункта, в стенах школ и в медицинских организациях функционируют 318 прививочных кабинета для подростков, беременных и кормящих женщин», - добавили в ДСЭК области.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4810 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


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#Алматинская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Гульзат Сахова

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