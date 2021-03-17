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Рост заболеваемости коронавирусом на 12% отмечается в Казахстане

17 Марта 2021 17:17
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Рост заболеваемости коронавирусом на 12% отмечается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов сообщил о том, что за последнюю неделю прирост заболеваемости коронавирусом составил от 0,3 до 0,5 %. По его словам, основная доля прироста приходится на Алматы и Нур-Султан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За последнюю неделю прирост заболеваемости составил от 0,3 до 0,5 %. Отмечается рост заболеваемости в целом на 12% - с 5323 до 5799 случаев. Основная доля прироста приходится на города Алматы и Нур-Султан. А также те регионы, которые сейчас находятся в «желтой» зоне: Алматинская, Карагандинская области, а также Западно-Казахстанская область, которая вошла в «красную» зону.

Ранее Ерлан Киясов сообщал о том, сколько пассажиров прибыло в страну авиарейсом и через автомобильные пункты пропуска и сколько из них протестировано. Также он проинформировал, что новых штаммов коронавируса на территории Казахстана не выявлено .

С начала учебного года заболело более 10 тысяч школьников.



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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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