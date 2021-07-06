Рост заболеваемости COVID-19 в Бельгии связывают с увеличением тестов на коронавирус

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - По данным института общественного здоровья Бельгии Sciensano, в период с 26 июня по 2 июля в стране было выявлено 506 случаев заражения COVID-19, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Данный показатель на 52% выше предыдущего недельного периода фиксации заболеваемости коронавирусом.

Однако бельгийские специалисты связывают данный рост с увеличением объема исполняемых тестов на COVID-19. В летний период увеличилось количество желающих пройти ПЦР-тестирование перед выездом заграницу.

В результате в среднем проводится около 60 051,0 тестов с показателем положительности на COVID-19 в пределах 1% (снижение на 0,2%).

При этом другие основные показатели по коронавирусу в Бельгии продолжают снижаться, хотя и медленнее, чем в предыдущие недели.

За тот же период в среднем 3,1 человека в сутки умерли от вируса (на 31% меньше, чем на предыдущей неделе), в результате чего общее число смертей с начала пандемии в Бельгии достигло 25 190 человек.

В Бельгии уже почти 7,4 млн человек (79 процентов взрослого населения) получили, по крайней мере, одну дозу вакцины.