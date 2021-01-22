Рост заболеваемости COVID-19 в Алматы: мониторинговым группам поручили усилить работу
Во исполнение задач, поставленных акимом Алматы Бакытжаном Сагинтаевым, заместитель акима города Ержан Бабакумаров в онлайн-формате провел рабочее совещание с участием руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, главного государственного санитарного врача города Жандарбека Бекшина, руководства городских управлений и районных акиматов.
Главная задача — в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации не допустить массового заражения коронавирусной инфекции в городе Алматы.
«Эпидемиологическая ситуация ухудшается. С начала декабря 2020 года при подекадном сравнении с предыдущей декадой регистрируется рост заболеваемости COVID-19 в 1,2 раза в среднем. 1-10 января - рост в 1,3 раза, 11-21 января – рост в 1,1 раза. Заражения происходят в общественных местах, общественном транспорте, местах развлечений. Необходимо взять на особый контроль режим работы ресторанов и иных общественных массовых мест», — отметил Ержан Бабакумаров и дал ряд конкретных поручений, напомнив о персональной ответственности руководителей за реализацию поставленных задач.
Ержан Бабакумаров поручил акиматам районов совместно с соответствующими управлениями усилить работу мониторинговых групп, в частности, расширить перечень проверяемых объектов повышенного риска заражения — аэропорты, вокзалы, крупные общественные центры, крупные предприятия, общественный транспорт и так далее.
Вместе с тем по структуре заражения 30,8% (439 человек) приходится на лиц, находящихся в офлайн-режиме занятости. Субъектам предпринимательства необходимо строго соблюдать все эпидемиологические требования для обеспечения безопасности персонала. Соответствующая разъяснительная работа также будет проведена городскими Палатой предпринимателей «Атамекен» совместно с Федерацией профсоюзов.
Из зарегистрированных за последние 2 недели 1 426 случаев КВИ жители многоквартирного жилого сектора составляют порядка 65%. Это означает повышенные риски заражения жильцов многоквартирных домов в подъездах, лифтах и в придомовых магазинах и аптеках. В этой связи поручено провести работу с КСК и ОСИ города по усилению дезинфекции и обработки дверей, поручней, лифтов и других мест массового пользования на системной основе. Также на особый контроль поручено взять соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в придворовых магазинах и аптеках.
Управлению общественного здоровья Алматы поручено держать на особом контроле координацию госпитализации и маршрутизации пациентов с разной степенью заболеваемости, алгоритм работы скорой медицинской помощи и госпитализации в условиях роста заражения в городе Алматы.