Рост заболеваемости COVID-19 в Алматы: мониторинговым группам поручили усилить работу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров поручил мониторинговым группам увеличить перечень проверяемых объектов на соблюдение карантинных мер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во исполнение задач, поставленных акимом Алматы Бакытжаном Сагинтаевым, заместитель акима города Ержан Бабакумаров в онлайн-формате провел рабочее совещание с участием руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, главного государственного санитарного врача города Жандарбека Бекшина, руководства городских управлений и районных акиматов.

Главная задача — в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации не допустить массового заражения коронавирусной инфекции в городе Алматы.

«Эпидемиологическая ситуация ухудшается. С начала декабря 2020 года при подекадном сравнении с предыдущей декадой регистрируется рост заболеваемости COVID-19 в 1,2 раза в среднем. 1-10 января - рост в 1,3 раза, 11-21 января – рост в 1,1 раза. Заражения происходят в общественных местах, общественном транспорте, местах развлечений. Необходимо взять на особый контроль режим работы ресторанов и иных общественных массовых мест», — отметил Ержан Бабакумаров и дал ряд конкретных поручений, напомнив о персональной ответственности руководителей за реализацию поставленных задач.

Ержан Бабакумаров поручил акиматам районов совместно с соответствующими управлениями усилить работу мониторинговых групп, в частности, расширить перечень проверяемых объектов повышенного риска заражения — аэропорты, вокзалы, крупные общественные центры, крупные предприятия, общественный транспорт и так далее.

Вместе с тем по структуре заражения 30,8% (439 человек) приходится на лиц, находящихся в офлайн-режиме занятости. Субъектам предпринимательства необходимо строго соблюдать все эпидемиологические требования для обеспечения безопасности персонала. Соответствующая разъяснительная работа также будет проведена городскими Палатой предпринимателей «Атамекен» совместно с Федерацией профсоюзов.

Из зарегистрированных за последние 2 недели 1 426 случаев КВИ жители многоквартирного жилого сектора составляют порядка 65%. Это означает повышенные риски заражения жильцов многоквартирных домов в подъездах, лифтах и в придомовых магазинах и аптеках. В этой связи поручено провести работу с КСК и ОСИ города по усилению дезинфекции и обработки дверей, поручней, лифтов и других мест массового пользования на системной основе. Также на особый контроль поручено взять соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в придворовых магазинах и аптеках.

Управлению общественного здоровья Алматы поручено держать на особом контроле координацию госпитализации и маршрутизации пациентов с разной степенью заболеваемости, алгоритм работы скорой медицинской помощи и госпитализации в условиях роста заражения в городе Алматы.