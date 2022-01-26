+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Рост заболеваемости COVID-19 продолжается во всех районах Атырауской области

26 Января 2022 14:36
Поделиться:
Рост заболеваемости COVID-19 продолжается во всех районах Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- За последние сутки COVID-19 подтвердился у 477 жителей Атырауской области. В регионе продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, передаёт корреспондент МИА « Казинформ».

Новости по теме
Руководителя управления здравоохранения назначили в СКО
Высокотехнологичные операции на глаза начали проводить в Алматы Двух россиян без ПЦР-теста не впустили в РК в Павлодарской области Три тысячи доз вакцины «Спутник Лайт» доставили в Атырау

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 477 человек. Из них 274 случая подтверждено в городе Атырау, 38 случаев - на Тенгизском месторождении, 100 - в Жылыойском районе, 14 - в Индерском районе, 9 - в Исатайском районе, 10 - в Кызылкогинском районе, 17 - в Курмангазинском районе, 4 - в Макатском районе, 11 - в Махамбетском районе.

У 242 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 235 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 42 человека.
В домашних условиях получают лечение 6 474 человека, в областной больнице №2 - 58, в модульной больнице - 154 пациента, во фтизиопульмонологическом центре - 52 человека, в районных инфекционных стационарах - 70. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 108 пациентов с коронавирусной инфекцией.
По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.
Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Руководителя управления здравоохранения назначили в СКО
Высокотехнологичные операции на глаза начали проводить в Алматы
Двух россиян без ПЦР-теста не впустили в РК в Павлодарской области
Три тысячи доз вакцины «Спутник Лайт» доставили в Атырау
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев обратился к Председателю КНР Си Цзиньпину
2 Правительство РК приняло постановление в отношении выплат за аренду жилья
3 Полномочия главы БРК досрочно прекращены
4 Долг «Самрук-Казына» составляет почти 18 млрд долларов - депутат
5 Президент РК предложил запустить механизм министерских консультаций «Центральная Азия + Китай»
6 Два пистолета нашли полицейские Алматинской области, осматривая заброшенное здание
Читайте также
Женщина с удаленной маткой родила здорового ребёнка в Костанайской области
Сколько алматинцев с коронавирусом находятся на аппарате ИВЛ
Касым-Жомарт Токаев обратился к Председателю КНР Си Цзиньпину
Правительство РК приняло постановление в отношении выплат за аренду жилья
Полномочия главы БРК досрочно прекращены
Долг «Самрук-Казына» составляет почти 18 млрд долларов - депутат
Президент РК предложил запустить механизм министерских консультаций «Центральная Азия + Китай»
Два пистолета нашли полицейские Алматинской области, осматривая заброшенное здание
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив