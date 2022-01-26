Рост заболеваемости COVID-19 продолжается во всех районах Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- За последние сутки COVID-19 подтвердился у 477 жителей Атырауской области. В регионе продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, передаёт корреспондент МИА « Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 477 человек. Из них 274 случая подтверждено в городе Атырау, 38 случаев - на Тенгизском месторождении, 100 - в Жылыойском районе, 14 - в Индерском районе, 9 - в Исатайском районе, 10 - в Кызылкогинском районе, 17 - в Курмангазинском районе, 4 - в Макатском районе, 11 - в Махамбетском районе.

У 242 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 235 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 42 человека.В домашних условиях получают лечение 6 474 человека, в областной больнице №2 - 58, в модульной больнице - 154 пациента, во фтизиопульмонологическом центре - 52 человека, в районных инфекционных стационарах - 70. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 108 пациентов с коронавирусной инфекцией.По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.