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Рост заболеваемости COVID-19 отмечают в Атырауской области

11 Ноября 2021 14:49
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Рост заболеваемости COVID-19 отмечают в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе продолжается распространение коронавирусной инфекции. За сутки выявлено 24 заболевших, что в два раза больше, чем фиксировалось в начале месяца, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 24 заболевших коронавирусной инфекцией. В частности, в городе Атырау подтверждено 16 новых случаев заражения COVID-19.

В результате скрининга выявлено 2 заболевших на месторождении Тенгиз. В Жылыойском и Исатайском районе выявили двоих заболевших, в Курмангазинском районе подтверждено 4 случая заболевания COVID-19. Заболевание у 16 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 8 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 27 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 154 человека, в модульной больнице - 97, во второй областной больнице – 4 пациента, в районных инфекционных стационарах - 16. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 39 человек.

Ранее мы рассказывали о загруженности стационаров и реанимаций пациентами с КВИ в Атырау.

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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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