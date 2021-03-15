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Рост заболеваемости COVID-19 отмечается в Ташкенте

Автор:  
Мадибек Джанибеков
15 Марта 2021, 21:37
Рост заболеваемости COVID-19 отмечается в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте в последние дни растет заболеваемость COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ». Информация была озвучена сегодня на специальном заседании под руководством хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева.

На собрании были заслушаны данные Главного управления здравоохранения города, согласно которым с 10 марта отмечается рост заболеваемости коронавирусом в стране, а 14 марта было зафиксировано самое большое число заболевших за последние месяцы – 111 человек. Большая часть из них зарегистрирована в Ташкенте (93 человека).

На мероприятии была отмечена важность взятия под контроль имеющейся ситуации, обеспечения полного соблюдения действующих карантинных требований и норм во всех районах, махаллях, на рабочих местах и в образовательных учреждениях города, а также в местах скопления людей – на рынках, в торговых центрах и общественном транспорте.

«Даны поручения и инструкции лицам, ответственным за предотвращение распространения коронавирусной инфекции в столице и контроль за полным соблюдением населением действующих карантинных требований и санитарно-гигиенических норм. По итогам встречи принято соответствующее решение Штаба», – отметили в столичном хокимияте.

На сегодня число выявленных инфицированных в Узбекистане достигло 80 678. Выздоровели 79 331 человек, скончались — 622.


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