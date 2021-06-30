Рост заболеваемости COVID-19 на 2,2 процента отмечен в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Продолжается вакцинация населения Жамбылской области, передает корреспондент МИА» Казинформ».

На совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева была рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе. Руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев доложил о ходе вакцинации.

Всего, по словам спикера, планируется охватить вакцинацией 582 тысячи жамбылцев. На сегодняшний день план выполнен на 30,3 процента. Только за пять последних дней охват населения вакцинацией вырос на 5 процентов.

«Казахстан перешел в «красную» зону по заболеваемости коронавирусом, в стране выявили индийский штамм COVID-19. Ситуация остается тревожной. Каждый из нас должен проявить заботу о сохранении собственного здоровья и здоровья своих близких. Единственным действенным способом защиты от инфекции является завершенный курс вакцинации. Ответственным ведомствам необходимо проводить информационно-разъяснительную работу среди населения», – сказал Бердибек Сапарбаев.

По данным облуправления здравоохранения, на 29 июня в Жамбылской области зарегистрировано 9 783 пациента с COVID-19, из них 95,2 процента выздоровели. За последнюю неделю выявлено 214 случаев заражения, отмечен рост заболеваемости на 2,2 процента.

По данным ведомства, с 1 февраля в область поставлены вакцины «Спутник V», QazVac, Hayt – Vax и КоронаВак. В регионе имеется достаточный запас вакцины и прививочных пунктов. Работают выездные прививочные бригады, которые выезжают на предприятия.

Иммунизация против коронавируса в Жамбылской области продлится до конца 2021 года. Планируется привить более 582 тысячи жителей более чем миллионного населения региона.