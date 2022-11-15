Рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в Китае

15 Ноября 2022, 10:38

15 Ноября 2022, 10:38

Рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в Китае

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Эпидемиологическая ситуация в материковом Китае продолжает ухудшаться, за минувшие сутки в стране выявили 1621 новый подтвержденный случай заболевания коронавирусом и 16151 бессимптомного носителя. Об этом говорится в заявлении Госкомитета по делам здравоохранения КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В последние дни большой рост заражения наблюдается в южной провинции Гуандун (более 5,6 тыс. случаев COVID-19), городе Чунцин (более 2,9 тыс.), провинции Хэнань (более 2,2 тыс.) и Синьцзян-Уйгурском автономном районе (около 800 случаев).

В Пекине насчитывается свыше 240 жилых зон с повышенным риском заражения коронавирусом. За минувшие сутки в китайской столице выявлено более 450 случаев заболевания COVID-19. Особо сложная эпидемиологическая ситуация складывается в столичном районе Чаоян, где расположены иностранные посольства, представительства международных организаций и крупных корпораций. В нем также проживают множество иностранцев.

Муниципальные власти Пекина призывают жителей китайской столицы сократить количество необязательных прогулок, не посещать зоны эпидемиологического риска, не посещать банкеты и места массового скопления людей.

Начиная с конца октября текущего года, ускорение и увеличение масштабов распространения коронавируса фиксируется практически во всех регионах Китая.

Фото: direktno.hr