Рост выпуска продукции на 4% обеспечил МСБ Карагандинской области благодаря поддержке государства

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Треть населения Карагандинского региона занята в сфере малого и среднего бизнеса. С начала года количество действующих субъектов предпринимательства составило 89 078 единиц. Об этом рассказал аким Карагандинской области Женис Касымбек на брифинге в СЦК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Карагандинской области.

Из-за пандемии в МСБ в сложной ситуации оказались секторы торговли и сферы услуг. По поручению Президента оказана финансовая поддержка 2,8 тысячи предпринимателей, обучено бизнесу 2,3 тысячи человек. Благодаря поддержке государства МСБ области обеспечил рост выпуска продукции на 4%, создано 2 200 постоянных рабочих мест.

Приспосабливаясь к нынешним реалиям, многие предприниматели перешли на онлайн-торговлю и доставку. По итогам года ожидается рост электронной торговли не менее чем в 3 раза.

Для стабилизации ситуации на рынке труда используется весь потенциал госпрограмм. С начала года в органы занятости обратилось более 41 тысячи человек, из них свыше 35 тысяч трудоустроено, а реализация программы «Дорожная карта занятости» дала толчок развитию инфраструктуры в 140 населённых пунктах. На инфраструктурных проектах создано 16 тысяч рабочих мест.

«В целом в этом году в Карагандинской области в рамках всех государственных программ будет создано более 33 тысяч новых рабочих мест», - отметил аким области.

Напомним, ранее глава региона Женис Касымбек сообщил, что сегодня в агропромышленном комплексе Карагандинской области реализуется 31 инвестиционный проект на общую сумму 33,3 млрд тенге с созданием 1 567 рабочих мест. Также Ж.Касымбек рассказал о том, что по итогам 10 месяцев в Карагандинскую область привлечено 530 млрд тенге инвестиций, из которых 83% - частные. В регионе реализуются 45 новых инвестпроектов с созданием более 12,5 тысяч рабочих мест.