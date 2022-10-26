Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Рост выдачи потребительских кредитов физлицам отмечается в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
26 Октября 2022, 16:19
Рост выдачи потребительских кредитов физлицам отмечается в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов сообщил на пресс-конференции, что одним из ключевых проинфляционных факторов в экономике остается существенное фискальное стимулирование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава финрегулятора отметил, что фискальное стимулирование опирается на активное использование средств из Нацфонда в условиях высоких цен на нефть.

«Активная фискальная политика отражается на инфляции через воздействие на рост денежной массы. С начала года она выросла на 7,9% или 2,4 трлн тенге. Расходы государственного бюджета растут быстрыми темпами, опережающими инфляцию», - пояснил Галымжан Пирматов.

Председатель Нацбанка добавил, что параметры потребительского спроса на фоне роста инфляционных процессов сохраняют устойчивую динамику.

«Объемы номинального розничного товарооборота по итогам девяти месяцев выросли на 15,7% в сравнении с прошлым годом. Дополнительное проинфляционное давление со стороны спроса создает рост потребительских кредитов физическим лицам. За девять месяцев их выдача выросла на 21,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», - добавил Галымжан Пирматов.

Ранее сообщалось, что инфляция в годовом выражении достигла в Казахстане 17,7%.


Нацбанк Казахстана   Экономика   Инфляция  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану