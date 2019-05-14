Рост ВВП в Казахстане составил 4%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Руслан Даленов рассказал о темпах экономического роста в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В январе-апреле рост ВВП ускорился до 4,0%. В январе-марте он составлял 3,8%. Динамика обеспечена ускорением в обрабатывающей промышленности, сфере услуг, а также стабильными темпами в строительстве и сельском хозяйстве», - сказал Руслан Даленов на заседании Правительства.

Что касается уровня инфляции, по словам министра, он находится в запланированном коридоре. С начала года он составил 1,8%, в годовом выражении - 4,9%.

«Динамика инвестиций опережает темпы роста ВВП. Рост составил 6,7%. Значительно выросли инвестиции в сельском хозяйстве, строительстве и промышленности. Международные резервы на 1 апреля т.г. составили 86 млрд. долларов», - добавил Р. Даленов.

Также, как отметил спикер, продолжается экономический рост в основных странах партнерах. Однако такой рост, подчеркнул он, имеет меньшее значение, чем было в аналогичном периоде прошлого года.

«На товарных рынках ситуация относительно стабильна. За 4 месяца средняя цена на нефть составила более 65 долларов за баррель, а цены на металлы показывают тенденцию снижения. Усиливается протекционизм в международной торговле. Таковы глобальные тренды», - заключил глава ведомства.