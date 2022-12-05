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Рост ВВП в 3,5%-4,5% к 2025 году ожидает Нацбанк РК

5 Декабря 2022, 17:52
Рост ВВП в 3,5%-4,5% к 2025 году ожидает Нацбанк РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка страны Галымжан Пирматов спрогнозировал рост ВВП на уровне 3,5%-4,5% к 2025 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом более слабого внешнего спроса и более умеренной добычи, чем предполагалось ранее, мы ожидаем роста ВВП в 2022 году на уровне 2-3%, в 2023 году – 3-4%, в 2024-2025 годах – 3,5%-4,5%. Основным драйвером станет рост экспорта нефти, а также увеличение инвестиций при умеренном спросе со стороны домашних хозяйств», - сказал Галымжан Пирматов на брифинге в Нацбанке.

По его словам, фискальная политика в 2023 году ожидается в стимулирующей зоне, но на фоне действия бюджетного правила в дальнейшем импульс будет ослабевать.

«Несмотря на это, фактор фискальной политики продолжит поддерживать государственное потребление и внутренний спрос. Дальнейший рост спроса будет фактором поддержки импорта, что будет ограничивать рост ВВП», - отметил спикер.
«Основные риски будут связаны с неопределенностью от последствий геополитической напряженности и ее дальнейшего развития, протяженностью периода структурной перестройки торговли, высокими и нестабильными инфляционными ожиданиями при сохранении высокой продовольственной инфляции», - добавил Галымжан Пирматов.

Ранее Галымжан Пирматов сказал, что в конце 2022 года инфляция сложится в пределах 20-21%.


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