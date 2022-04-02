Рост ВВП в 2022 году в Казахстане прогнозируется S&P на уровне 2%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 апреля 2022 года международное рейтинговое агентство S&P объявило о сохранении суверенного кредитного рейтинга Республики Казахстан на уровне «BBB-», прогноз – «стабильный». Сохранение прогноза обосновывается кратковременным характером сокращения мощностей Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

Согласно ожиданиям агентства, сильная фискальная позиция и значительные объемы внешних резервов Казахстана нейтрализуют последствия экономического спада в России в течение следующих двух лет.

Повреждение наливного терминала трубопровода КТК, по которому осуществляется около 70% всего экспорта нефти Казахстана в Европу, вызванное погодными условиями, окажет негативное влияние на экономическую активность и макроэкономические показатели страны лишь на недолгий период. Правительство оперативно планирует восстановить деятельность терминала, что благоприятно скажется на складывающейся экономической ситуации.

Аналитики также отметили, что в настоящее время внешние активы Казахстана значительны, а валовые потребности во внешнем финансировании относительно невелики. Одновременно с этим S&P ожидает снижения объема резервов вследствие их использования для сглаживания волатильности на валютном рынке.

Тем не менее, агентство считает, что высокая цена на нефть и золото, а также достаточный уровень внешних резервов, позволят Казахстану успешно справиться с потенциальными внешними шоками.

Инфляция в феврале т.г. достигла 8,7%, что выше установленного Национальным банком коридора в 4–6%. Рост ВВП в 2022 году прогнозируется S&P на уровне 2%.

Агентство подчеркнуло, что Национальный банк оперативно среагировал и для поддержания стабильности цен в условиях неопределенности повысил базовую ставку до 13,5%. В целях сохранения привлекательности депозитов в тенге Национальным банком совместно с Правительством принят механизм защиты тенговых вкладов, реализуемый за счет средств бюджета. Также по мнению S&P введение санкций против российских банков будет иметь ограниченное влияние на деятельность банков второго уровня Казахстана.

Согласно мнению S&P в краткосрочной перспективе динамика кредитного рейтинга будет связана с продолжительностью работ по восстановлению КТК и поддержанием внешнеэкономической деятельности. А в долгосрочной перспективе рейтинг будет зависеть от дальнейшего совершенствования политики государственных институтов и улучшения бизнес среды.