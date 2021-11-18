Рост ВВП в 2022 году спрогнозировал Асет Иргалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев озвучил Прогноз социально-экономического развития страны на ближайшие годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, прогноз социально-экономического развития страны на пятилетний период сформирован с учетом следующих параметров:

- отчетных статистических данных по ВВП за 2020 год и итогов развития экономики за январь-июль текущего года;

- обновленных прогнозов международных финансовых организаций по росту мировой экономики.

«Так, в 2022 году ожидается рост мировой экономики на 4,9%, в 2023 году – на 3,5%. Согласно консенсус-прогнозу МФО, в 2022 году цены

на нефть будут на уровне 64,5 долларов США за баррель,

а в 2023 году – на уровне 58 долларов США за баррель. Прогноз сформирован с учетом глобальных трендов по «постпандемическому» восстановлению», - сказал Асет Иргалиев на пленарном заседании Сената.

Он также сообщил, что в текущем году наблюдается ускорение экономического роста у основных торговых партнеров Казахстана.

«В прогнозе социально-экономического развития учтены волатильность цен на мировых товарных рынках, а также мировые торговые и инвестиционные тренды. Учитывая данные условия, при прогнозе макроэкономических показателей применен консервативный подход», - отметил министр.

«В качестве основы для бюджетного планирования взят базовый сценарий. Он предполагает цену на нефть в 60 долларов за баррель. Реальный рост ВВП в 2022 году прогнозируется на уровне 3,9%. В 2026 году он достигнет 5,2%. Среднегодовой темп роста ВВП за 5 лет составит 4,8%», - заключил А. Иргалиев.