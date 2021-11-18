Рост ВВП в 2022 году спрогнозировал Асет Иргалиев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев озвучил Прогноз социально-экономического развития страны на ближайшие годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По его словам, прогноз социально-экономического развития страны на пятилетний период сформирован с учетом следующих параметров:
- отчетных статистических данных по ВВП за 2020 год и итогов развития экономики за январь-июль текущего года;
- обновленных прогнозов международных финансовых организаций по росту мировой экономики.
«Так, в 2022 году ожидается рост мировой экономики на 4,9%, в 2023 году – на 3,5%. Согласно консенсус-прогнозу МФО, в 2022 году цены
на нефть будут на уровне 64,5 долларов США за баррель,
а в 2023 году – на уровне 58 долларов США за баррель. Прогноз сформирован с учетом глобальных трендов по «постпандемическому» восстановлению», - сказал Асет Иргалиев на пленарном заседании Сената.
Он также сообщил, что в текущем году наблюдается ускорение экономического роста у основных торговых партнеров Казахстана.
«В прогнозе социально-экономического развития учтены волатильность цен на мировых товарных рынках, а также мировые торговые и инвестиционные тренды. Учитывая данные условия, при прогнозе макроэкономических показателей применен консервативный подход», - отметил министр.
«В качестве основы для бюджетного планирования взят базовый сценарий. Он предполагает цену на нефть в 60 долларов за баррель. Реальный рост ВВП в 2022 году прогнозируется на уровне 3,9%. В 2026 году он достигнет 5,2%. Среднегодовой темп роста ВВП за 5 лет составит 4,8%», - заключил А. Иргалиев.
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