Рост ВВП ускорился до 3,5% - Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин сообщил об уверенном росте экономики страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Экономика страны продолжает сохранять уверенный темп роста. По итогам десяти месяцев рост ВВП ускорился до 3,5%. Отмечается стабильный рост производства в реальном секторе. Так, объем производства обрабатывающей промышленности вырос на 5,3%», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

В том числе рост отмечается в машиностроении на 19,5%, в автомобилестроении - на 23,4%, производстве локомотивов и вагонов - на 59%, стройматериалов - на 9,3%, в фармацевтике - на 33,6%, пластмассовых изделий - на 36,5%, производство одежды - на 11,4%, мебели - на 11,8%, готовых металлических изделий - на 16,4%.