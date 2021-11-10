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Рост ВВП ускорился до 3,5% - Аскар Мамин
10 Ноября 2021 10:45
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин сообщил об уверенном росте экономики страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Экономика страны продолжает сохранять уверенный темп роста. По итогам десяти месяцев рост ВВП ускорился до 3,5%. Отмечается стабильный рост производства в реальном секторе. Так, объем производства обрабатывающей промышленности вырос на 5,3%», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.
В том числе рост отмечается в машиностроении на 19,5%, в автомобилестроении - на 23,4%, производстве локомотивов и вагонов - на 59%, стройматериалов - на 9,3%, в фармацевтике - на 33,6%, пластмассовых изделий - на 36,5%, производство одежды - на 11,4%, мебели - на 11,8%, готовых металлических изделий - на 16,4%.
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