Рост ВВП составил 4,5% в РК по итогам пяти месяцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Итоги 5 месяцев показывают рост ВВП на 4,5%. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основной вклад вносят отрасли обрабатывающей промышленности. Динамика роста наблюдается в машиностроении – 32%, в том числе автомобилестроении – 41%, производстве локомотивов и вагонов - на 6%. Рост производства в легкой промышленности – 31%, в том числе производство текстиля – 51% и одежды – 4,8%», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина добавил, что выпуск продуктов питания увеличился на 6,5%, пластмассовых изделий на 7,7%, минеральной продукции на 4,1%, готовых металлических изделий на 11%. Нефтепереработка выросла на 3%. Зафиксирован рост в производстве электроэнергии на 2,9%. В горнодобывающей промышленности рост составил на 1,3%. Строительная отрасль выросла на 12,1%. Наблюдается рост в сельском хозяйстве на 3,5%.

Сектор услуг вырос почти на 4,9%. Данный рост обеспечен за счет торговли – 10,2%, информации и связи – 9,1% и транспорта – 7,2%.

«Рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобычи составил 19,4%. По итогам 5-ти месяцев по всем основным макропоказателям отмечается рост в Абайской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, области Улытау и городе Алматы. Наименьшие показатели наблюдаются в Атырауской и Алматинской областях. В этой связи, руководителям данных регионов необходимо принять соответствующие меры», - подчеркнул Алихан Смаилов.