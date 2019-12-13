Рост ВВП составил 4,4% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 11 месяцев текущего года рост ВВП составил 4,4%.Об этом сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года наблюдается восходящий тренд по росту экономики. За 11 месяцев текущего года рост ВВП составил 4,4%», - сказал Руслан Даленов.

Министр пояснил, что факторами роста экономики стали увеличение производства в базовых отраслях, расширение внутреннего спроса и развитие сектора услуг, а также реализация инвестиционных проектов.

«Наибольший вклад в рост ВВП внес несырьевой сектор. Основную роль сыграли обрабатывающая промышленность, сектор услуг и строительство», - уточнил Руслан Даленов

При этом, вклад сырьевого сектора (сельское хозяйство и горнодобыча) составил 0,6 процентных пункта.

«Тем самым, большая часть роста экономики обеспечена за счет несырьевого сектора», - резюмировал Руслан Даленов.