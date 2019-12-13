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Рост ВВП составил 4,4% в Казахстане

13 Декабря 2019 08:35
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Рост ВВП составил 4,4% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 11 месяцев текущего года рост ВВП составил 4,4%.Об этом сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С начала года наблюдается восходящий тренд по росту экономики. За 11 месяцев текущего года рост ВВП составил 4,4%», - сказал Руслан Даленов.

Министр пояснил, что факторами роста экономики стали увеличение производства в базовых отраслях, расширение внутреннего спроса и развитие сектора услуг, а также реализация инвестиционных проектов.

«Наибольший вклад в рост ВВП внес несырьевой сектор. Основную роль сыграли обрабатывающая промышленность, сектор услуг и строительство», - уточнил Руслан Даленов

При этом, вклад сырьевого сектора (сельское хозяйство и горнодобыча) составил 0,6 процентных пункта.

«Тем самым, большая часть роста экономики обеспечена за счет несырьевого сектора», - резюмировал Руслан Даленов.

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Ключевые слова: Правительство РК, Экономика,
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Серик Сабеков

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