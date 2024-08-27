Рост ВВП Казахстана в 2025 году составит 5,6%

Экономика Казахстана вырастет на 5,6% в 2025 году. Об этом на заседании Правительства заявил министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

Также, по заявлениям министра экономики, всемирный экономический рост ожидается на уровне 3,3% от ВВП в 2025 году, а цена на нефть составит 78$ за баррель.

Министерством также было рассмотрено три варианта развития событий: базовый, оптимистичный и пессимистичный. При базовом сценарии ожидается средняя цена за баррель нефти на уровне 75$. Реальный рост ВВП составит 5,6%, а среднегодовой за 5 лет — 5,4%. Инфляция тенге ожидается на уровне 5,5-7,5% в 2025 году