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    10:31, 27 Август 2024 | GMT +6

    Рост ВВП Казахстана в 2025 году составит 5,6%

    ВВП
    Фото: pixabay.com

    Экономика Казахстана вырастет на 5,6% в 2025 году. Об этом на заседании Правительства заявил министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Также, по заявлениям министра экономики, всемирный экономический рост ожидается на уровне 3,3% от ВВП в 2025 году, а цена на нефть составит 78$ за баррель.

    Министерством также было рассмотрено три варианта развития событий: базовый, оптимистичный и пессимистичный. При базовом сценарии ожидается средняя цена за баррель нефти на уровне 75$. Реальный рост ВВП составит 5,6%, а среднегодовой за 5 лет — 5,4%. Инфляция тенге ожидается на уровне 5,5-7,5% в 2025 году

    — Номинальный ВВП вырастет с 150,8 трлн тенге в 2025 году до 234,2 трлн тенге или $498,4 млрд в 2029 году, что обеспечивает выполнение поручения Главы государства по удвоению размера экономики. При этом ожидается рост во всех отраслях экономики, — заявил Байбазаров.

    Теги:
    Правительство Правительство РК Миннацэкономики Экономика
    Данияр Ищанов
    Автор
    Данияр Ищанов
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