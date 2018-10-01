Рост ВВП Казахстана в 2018 году составит 3,8%, прогнозирует Fitch

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Fitch Ratings прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) Республики Казахстан на уровне 3,8%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ожиданиям Fitch, рост составит 3,8% в 2018 году, что будет подкрепляться сохраняющейся позитивной динамикой добычи в нефтяном и горнодобывающем секторах и улучшением внутреннего потребления.



«Объемы добычи на Кашаганском месторождении достигнут максимума в 2019 году, а на частное потребление будут оказывать положительное влияние рост реальной заработной платы и кредитования, а также инициативы правительства в области социальных расходов. Эти факторы сдерживает прогнозируемое агентством замедление роста уровнем в 3,3% в 2019 году и 3% в 2020 году», - подчеркивают аналитики рейтингового агентства.



По мнению Fitch, существенное влияние на инвестиции будет оказывать активность в добывающем секторе ввиду расширения деятельности на Тенгизском нефтяном месторождении в 2018-2023 годах с позитивным влиянием на строительный и логистический секторы.



Национальный банк РК (НБРК) продолжает продвигаться вперед со снижением инфляции. В августе годовая инфляция составила 6%, что в пределах диапазона НБРК на 2018 год в 5-7%. Fitch ожидает, что к концу года инфляция будет близкой к верхней границе целевого диапазона НБРК (6,9%) и в среднем составит 6,6% и 6% в 2019 и 2020 годах соответственно.



Идет процесс бюджетной консолидации. Fitch ожидает, что дефицит общегосударственного бюджета сократится до 1,7% от ВВП в 2018 году, снизившись относительно дефицита в 6,4% от ВВП в 2017 году. Ожидается, что бюджетной консолидации будут способствовать, в том числе, более высокие цены на нефть, хороший рост ненефтяных доходов, завершение программы «Нурлы жол» и ограничение расходов.



«Правительство, вероятно, будет иметь более благоприятный показатель ненефтяного дефицита относительно целевого уровня в 7,4% от ВВП в 2018 году (снижение по сравнению с 12,8% в 2017 году, согласно МВФ). Бюджетное правило включает среднесрочные целевые уровни ненефтяного дефицита (ожидается ужесточение до 6% к 2025 году) и ограничивает трансферты из НФРК в бюджет уровнем в 2 трлн тенге после 2020 года, что будет способствовать поддержанию макроэкономической стабильности и пополнению активов НФРК в среднесрочной перспективе», - утверждают аналитики рейтингового агентства.



Как отмечается, общегосударственный долг (государственный плюс гарантированный государством) сократится до 19,1% от ВВП (19,9% в 2017 году). Прямые гарантии от государства составляли 0,9% от ВВП в первом полугодии 2018 года. С июля расчеты по внутренним облигациям Казахстана могут производиться через Clearstream, что может поддержать дальнейшее развитие локального рынка. Планы потенциального размещения международных облигаций в национальной валюте были приостановлены ввиду волатильности на международных рынках.



По мнению рейтингового агентства, государство по-прежнему нацелено на диверсификацию экономики посредством различных инициатив по поддержке развития новых секторов экономики и улучшению институциональной среды.



В своих прогнозах Fitch исходит из того, что цена на нефть Brent в среднем составит 70 долларов США за баррель в 2018 году, 65 долларов - в 2019 году и 57,5 долларов - в 2020 году.