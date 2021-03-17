Рост ВВП Казахстана прогнозируют на уровне свыше 3%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане может измениться прогноз роста ВВП страны. Об этом заявил министр национальной экономики Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас мы в Правительстве в рамках уточнения бюджета приступаем к формированию нового раунда прогнозов на ближайшую трехлетку. В частности, на 2021 год мы будем уточнять наш прогноз. Наверное, в сторону небольшого повышения. Это связано и с тем, что конъюнктура поменялась внешне-экономическая. Мы видим, как цена на нефть поменялась за последнее время и видим, что наша экономика набирает динамику в определенных секторах», - сказал Асет Иргалиев, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в СЦК.

По словам Асета Иргалиева, прогноз роста ВВП в текущем году может предварительно повыситься до 3,1%.

Отметим, что в прошлом году прогнозировалось, что рост ВВП в 2021 году будет составлять на уровне 2,8%.







