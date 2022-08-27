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Рост во всех базовых отраслях экономики РК ожидается в ближайшие четыре года
27 Августа 2022 12:03

Рост во всех базовых отраслях экономики РК ожидается в ближайшие четыре года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ожидается положительный рост во всех базовых отраслях экономики. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Среднегодовые темпы роста в промышленности составят 3,1%, в том числе в обрабатывающей промышленности – 3,5%, в горнодобывающей промышленности – 2,9%.Среднегодовой прирост объема валовой продукции сельского хозяйства составит 3,9%», - сказал Алибек Куантыров, озвучивая прогноз социально-экономического развития страны на 2023-2027 годы.

Прогнозируемый рост строительной отрасли, по словам министра, в среднем составит 3,8%, торговли – 5,7%.

«Добыча нефти в 2023 году составит 92,6 млн тонн с увеличением в 2027 году до 99,9 млн тонн. По прогнозам Национального Банка, экспорт увеличится с $80,9 млрд до $84,6 млрд, импорт – с $45,7 млрд до $53,5 млрд», - добавил Алибек Куантыров.


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