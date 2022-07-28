28 Июля 2022 10:37

Рост в шесть раз заболеваемости гепатитом отмечен в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - За первое полугодие 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в регионе отмечается рост заболеваемости острыми вирусными гепатитами в шесть раз. Об этом во Всемирный день борьбы с гепатитом сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Именно в этот день родился ученый, лауреат Нобелевской премии доктор Барух Бламберг, открывший вирус гепатита B и разработавший диагностический тест на вирус, а также вакцину против него.

По данным департамента санэпидконтроля региона, согласно мониторингу заболеваемости гепатитом, в области за первое полугодие 2022 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост заболеваемости острыми вирусными гепатитами в шесть раз, в том числе вирусным гепатитом А – в четыре раза, хроническим вирусным гепатитом В (дельта) – в восемь раз.

«Наибольшее количество выявленных заболеваний зарегистрировано в городе Кокшетау (26 случаев), Аршалынском (11), Атбасарском (5), Шортандинском (4), Бурабайском (3), Ерейментауском (3), Сандыктауском (3) районах. В основном заболеваемость зарегистрирована среди взрослых. Источники инфекции и пути передачи среди взрослых установлены в 17 случаях из 65, операции – 6 случаев, переливание крови – 1, поликлинические вмешательства – 5, половой путь – 2, наркотики – 2, обряды – 1. Среди 60 контактных лиц инфицированных не выявлено», - поделились в ведомстве.

Важно знать, что вирусы гепатитов В и С передаются даже через ничтожно малое количество инфицированной крови. Для попадания вируса достаточно ссадины, царапины, укола или пореза. Заражение может произойти при выполнении пирсинга, татуажа, маникюра, педикюра, прокалывания ушей плохо или неправильно обработанными инструментами.

«Хотим напомнить, что воспаление печени (гепатит) может быть вызвано различными факторами, способными повреждать ткань печени. Инфекционные гепатиты – это поражения клеток печени, обусловленное попаданием в организм вирусов гепатита А и Е через загрязненные продукты питания, воду, предметы обихода. Вирусы гепатита В, С, D, F, G передаются при контакте с зараженной кровью», - пояснили в ведомстве.

Результатом снижения функциональных возможностей печени становится появление различных симптомов: слабость, вялость, снижение аппетита, вздутие живота, нарушение стула, желтушность кожных покровов и т. д. При дальнейшем развитии процесса воспаления происходит постепенное замещение поврежденных и погибших клеток печени жировой и соединительной тканью, на печени формируются рубцы, и гепатит превращается в смертельное заболевание – цирроз печени.

Хронический вирусный гепатит — это серьезное заболевание, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия. Чтобы предотвратить заражение вирусом гепатита, следует соблюдать меры профилактики. Санврачи советуют тщательно мыть руки под проточной водой с мылом после туалета, перед едой, после работы, после улицы; тщательно мыть овощи и фрукты; находясь на природе или на даче, не пить некипячёную воду; приучать детей с раннего возраста соблюдать правила личной гигиены.

Существует надёжный способ защиты от вирусного гепатита А – вакцинация, которая проводится контактным лицам в очагах по эпидпоказаниям и гражданам, выезжающим в страны с широким распространением гепатита.

Вакцинация против гепатита В включена в Национальный календарь профилактических прививок РК и проводится детям на первом году жизни, а именно в 1-4 день жизни, с дальнейшей ревакцинацией в 2 и 4 месяца. Вакцины для профилактики вирусного гепатита С нет.

«При подозрении на заражение вирусом гепатита необходимо срочно обратиться к врачу. Не следует заниматься самолечением, терапию хронического гепатита должен проводить только врач. Не затягивайте болезнь до той стадии, когда лечение будет трудным, длительным и дорогим. Современный уровень диагностики и лечения позволяет выявлять и бороться с вирусными гепатитами. Своевременное выявление парентеральных гепатитов и эффективное их лечение – это залог выздоровления и отсутствия развития осложнений», - резюмировали в ведомстве.