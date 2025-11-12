Рост цен на продукты через социальные павильоны сдерживают в Карагандинской области

Как отметил глава региона, акимат договорился с фермерами о поставках их продуктов в социальные павильоны. Там жители региона смогут закупать свежие продовольственные товары по цене ниже рыночной.

— Для сдерживания цен заключаем форвардные договоры с местными производителями, поддерживаем хлебопекарные предприятия, открываем социальные павильоны, где фермеры сами напрямую могут продавать свою продукцию, получив бесплатно торговое место. Один уже открыли, еще два на подходе. Социальные павильоны — это реальная альтернатива для горожан купить недорого натуральную продукцию и возможность дополнительного рынка сбыта для фермеров, — сообщил Ермаганбет Булекпаев.

В целом аграрный сектор Карагандинской области стал в два раза больше получать инвестиций. По словам акима, сейчас сумма вложений достигла 44 млрд тенге и уже в этом году удалось ввести 18 проектов.

Один из успешных примеров Булекпаев привел во время брифинга. По его словам, предприятие Saumal Biotech уже выпускает сублимированные смеси из кобыльего, верблюжьего молока, а также корм для животных.

— С прошлого года завод экспортирует продукцию в США, а в этом году отправит первую партию ослиного молока. Также сотрудничает с Китаем. Это пример того, как казахстанская продукция успешно конкурирует с иностранными аналогами и востребована за рубежом, — отметил глава региона.

Всего в аграрном секторе области запланирован 31 проект на 47 млрд тенге, с созданием около 300 новых рабочих мест, — отметил глава региона.

В области планируют закрыть потребность в молоке. В этом году заработала молочно-товарная ферма на 1100 голов, которая может производить 9 тысяч тонн молока в год. Вместе с этим строят более крупную ферму — на 6 тысяч голов, где планируют ежегодно производить 55 тысяч тонн продукции.

Также аким области отметил, что в области успешно диверсифицируют посевные площади. В 2025 году кормовыми культурами засеяли на 30% больше полей, а выращивание масличных увеличили в два раза.

Ранее в акимате региона сообщили, что в социальных павильонах по ценам ниже рыночных реализуют мясо, овощи, бакалею, яйца. Инициатива помогает сдерживать цены на социально значимые продукты питания, а также направлена на поддержку сельхозтоваропроизводителей.