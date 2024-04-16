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    10:58, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Рост цен на нефть может быть краткосрочным - эксперт

    Аскар Исмаилов
    Фото: из личного архива Аскара Исмаилова

    Любой конфликт на Ближнем Востоке ведет к росту цен на нефть. Эксперт в нефтегазовой отрасли Аскар Исмаилов поделился своим мнением о влиянии ситуации на Ближнем Востоке на нефтяные котировки, передает агентство Kazinform. 

    — Это типичная ситуация указывающая, что цены на нефть не связаны с рыночными механизмами. Это больше «психономика», есть такой термин, когда цена на нефть реагирует не на изменения потребления, а на новостной фон. Поэтому цена подскочит на какое-то время, — говорит А. Исмаилов. 

    Дальнейшее снижение цены на нефть, по его мнению, зависит от нескольких факторов:

    • если конфликт прекратится;
    • если конфликт перейдет в вялотекущую фазу;
    • если вырастет объем добычи в мире;
    • если доллар подорожает к мировой валютной корзине (например, если ФРС повысит ставку).

    — Рост цен в краткосрочной перспективе выгоден для Казахстана. Это поможет пополнить бюджет валютой. В долгосрочной перспективе рост цены на нефть приведет к росту всех секторов экономики, связанных с транспортировкой. А это в свою очередь вызовет рост цен на все рынки. Металл, продукты питания, легкая промышленность и тд и тп. Все цены вырастут, так как повышается расходная часть себестоимости продукции, — пояснил эскперт. 

    Теги:
    Нефть/газ Мнение Цены и тарифы Ближний Восток Нефть Экономика Ситуация на Ближнем Востоке
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
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