Рост спроса на автогаз в Мангистау: что влияет на объем потребления

В Мангистауской области из-за резкого роста спроса на автогаз и увеличения сроков его поставки, на ряде автозаправочных станций образовались очереди. По данным региональных властей, в настоящее время поставки сжиженного нефтяного газа стабилизированы, а также выделены дополнительные объемы, передает корреспондент агентства Kazinfrom.

По информации управления предпринимательства и торговли Мангистауской области, регион является одним из крупнейших потребителей сжиженного нефтяного газа в стране. Ежемесячная потребность области составляет около 20 тыс. тонн автогаза. Каждый месяц регион получает 18 тыс. тонн основного объема и дополнительно до 1-2 тыс. тонн. Газ поставляется преимущественно с Казахского газоперерабатывающего завода и Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Для полного покрытия спроса ежемесячно запрашиваются дополнительные объемы у Министерства энергетики РК.

Рост потребления наблюдается с мая по сентябрь. Это связано с туристическим сезоном, когда значительно увеличивается транспортный поток. В этот период в регион приезжают не только местные жители, но и туристы из других областей Казахстана и из-за рубежа.

28-29 июня на Казахском газоперерабатывающем заводе возникли проблемы с электроснабжением, что привело к снижению объемов производства.

— В эти дни на Казахском газоперерабатывающем заводе возникли перебои с электроэнергией, из-за чего объем производства снизился. Сейчас работа полностью восстановлена, предприятие выпускает продукцию в полном объеме. Кроме того, в связи с плановым ремонтом на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе в мае и июне дополнительные объемы автогаза были выделены с завода АО «СНПС-Актобемунайгаз», — сообщили в управлении предпринимательства и торговли.

По данным ведомства, в Мангистауской области зарегистрировано 185 487 автомобилей. Из них 103 918, или 56%, ездят на газе. Кроме того, за последние три года в регион было ввезено 22 354 автомобиля с иностранными транзитными номерами. Большинство из них также используют сжиженный нефтяной газ.

На июнь Минэнерго РК выделило для региона 16 912 тонн сжиженного нефтяного газа с Казахского газоперерабатывающего завода, 1 088 тонн — с Атырауского НПЗ, а также дополнительно 1 512 тонн с АО «СНПС-Актобемунайгаз».

— Отгрузка с АО «СНПС-Актобемунайгаз» осуществляется только железнодорожным транспортом. Доставка по железной дороге занимает более семи дней, что также повлияло на образование очередей. В настоящее время 1 188 тонн автогаза уже поступили на газонаполнительную станцию региона и распределяются между автозаправочными станциями, — добавили в управлении.

На июль 2026 года для Мангистауской области предусмотрено 17 476 тонн основного объема с Казахского газоперерабатывающего завода и 524 тонны — с Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Дополнительные объемы в первую очередь планируется поставлять с Атырауского НПЗ.

В Мангистауской области функционирует более 600 автогазозаправочных станций.

На прошлой неделе дефицит автогаза возник и в Атырау, куда дополнительные объемы были направлены из соседних регионов.

В целом, по данным Министерства энергетики РК, на внутреннем рынке сформированы достаточные запасы нефтепродуктов для стабильного и бесперебойного обеспечения потребителей в летний и туристический сезоны.

Напомним, Мангистау и Атырау обеспечены автогазом с запасом