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    10:29, 16 Март 2021 | GMT +6

    Рост социальной активности населения может увеличить риск распространения коронавируса - Алексей Цой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Алкесей Цой попросил акимов и МВД усилить работу мониторинговых групп по выявлению нарушений карантинного режима, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В регионах, находящихся в «желтой» и «зеленой» зонах приняты максимальные послабления карантинного режима. В этой связи, усилена работа мониторинговых групп, однако число выявленных нарушений ограничительных мер не уменьшилось. Так, в феврале по сравнению с январем количество рейдов увеличилось в 1,3 раза, при этом удельный вес выявленных нарушений ограничительных мер составил 3,6%», - сообщил в ходе заседания Правительства Алексей Цой.

    Как отметил министр, увеличилось число штрафов в отношении физлиц в 1,7 раз (с 779 до 1330 человек).

    «Вводимые послабления ограничительных мер для деятельности социально-экономических объектов, рост социальной активности населения могут привести к увеличению риска распространения коронавирусной инфекции, в этой связи, прошу акимов территорий и МВД усилить работу мониторинговых групп и передачу материалов в органы санэпидслужбы для принятия мер», - обратился А. Цой.

    Напомним, министр здравоохранения ранее озвучил прогноз развития эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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