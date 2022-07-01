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Рост случаев КВИ зарегистрирован в Казахстане – Минздрав

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
1 Июля 2022, 19:09
Рост случаев КВИ зарегистрирован в Казахстане – Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 189 новых случаев КВИ, при этом рост заболеваемости коронавирусной инфекцией на этой неделе по сравнению с прошлой произошел в 2,9 раза (со 119 до 353 случаев), сообщила сегодня на заседании МВК министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Несмотря на рост распространения инфекции Ажар Гиният считает, что «по республике ситуация некритичная».

«Мы находимся в «зеленой» (зоне – прим. ред.), несмотря на рост заболеваемости, занятость коек составляет всего 6 %.

Министр считает, что необходимости введения масочного режима в «зеленой» зоне нет.

«Меры принимаются согласно матрице эпидемиологической ситуации. На сегодняшний день страна находится в «зеленой» зоне, поэтому нет необходимости в принятии дополнительных мер. Сегодня поводов для беспокойства нет», - заключила Ажар Гиният.

Она также отметила, что при анализе статуса вакцинации заболевших установлено, что около 80 % – это лица невакцинированные против КВИ и лица, после вакцинации и ревакцинации которых прошло более шести месяцев.

«Хочу отметить, что представленные данные свидетельствуют о недостаточной работе регионов по вакцинации и ревакцинации населения против КВИ. В условиях постепенного роста заболеваемости в мире и у нас это неизбежно ведет к ослаблению коллективного иммунитета», - подчеркнула глава Минздрава.

​В этой связи прошу поручить регионам усилить работу по ревакцинации подлежащего населения, резюмировала А. Гиният в ходе заседания комиссии.


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