Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Рост случаев буллинга среди школьников наблюдается в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
21 Апреля 2023, 14:50
Рост случаев буллинга среди школьников наблюдается в Казахстане Фото: shutterstock.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В целях профилактики жестокости и буллинга среди учащихся Министерство просвещения РК предлагает усилить ответственность родителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В кулуарах Мажилиса вице-министру просвещения Едилу Оспану задали вопрос: «Почему несмотря на множество контролирующих органов в системе образования процветает жестокость среди школьников?».

«Все структуры, которые вы назвали, занимаются своими функциональными обязанностями, но тем не менее есть общественные явления, факторы, которые повлияли на такой рост. Мы будем работать, мы будем принимать кардинальные меры, законодательные меры, организационные меры, в том числе по усилению ответственности родителей, по усилению ответственности педагогов», - сказал Едил Оспан, отвечая на вопросы журналистов.

Вице-министр признал, что по статистическим данным есть рост случаев травли и буллинга детей, проявления жестокости среди учащихся.

«Статистика показывает, что есть реальный рост таких случаев, надо срочно принимать меры. Одна из таких ключевых системных мер - усиление воспитательной работы в школах. Мы начали разработку такой концепции, начали работу по созданию родительской академии в школах, а также будем усиливать моральную ответственность родителей», - подчеркнул Едил Оспан.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения предлагает ввести детскую SIM-карту для пользования интернетом.


Образование   школа   Дети  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Земельный кодекс РК внесены изменения
В Земельный кодекс РК внесены изменения
Марат Мурзиев назначен заместителем  акима Атырауской области
Марат Мурзиев назначен заместителем  акима Атырауской области
Как отдыхаем в мае 2023 года в Казахстане
Как отдыхаем в мае 2023 года в Казахстане
Я не виновен - Серик Кудебаев выступил с последним словом в суде
Я не виновен - Серик Кудебаев выступил с последним словом в суде
Акимы обязаны ежеквартально размещать информацию по свободным земельным участкам - Высшая аудиторская палата
Акимы обязаны ежеквартально размещать информацию по свободным земельным участкам - Высшая аудиторская палата
Ушла из жизни супруга Олжаса Сулейменова
Ушла из жизни супруга Олжаса Сулейменова
Какую поддержку получают отечественные компании в привлечении зарубежных инвестиций
Какую поддержку получают отечественные компании в привлечении зарубежных инвестиций
Проект «Зеленый водород» особенный с точки зрения задела на будущее — Kazakh invest
Проект «Зеленый водород» особенный с точки зрения задела на будущее — Kazakh invest
Без реформы квазигосударственного сектора сложно будет достичь общенационального успеха – Тимур Сулейменов
Без реформы квазигосударственного сектора сложно будет достичь общенационального успеха – Тимур Сулейменов