Рост симптомных больных коронавирусом продолжается в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы продолжается рост симптомных больных коронавирусом. Об этом в ходе онлайн-брифинга на площадке РСК Алматы рассказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова.

«Продолжается снижение удельного веса бессимптомных и увеличение симптомных больных: январь - 73%, февраль - 70%, март - 78%, апрель - 86%, 3 дня мая - 87,4%, как результат продолжающегося роста заболеваемости КВИ, обусловленного мутированными штаммами КВИ. В основном подвержено заражению коронавирусом активное население от 20 до 70 лет, составляющие 76% от общего количества заболевших. За последние 7 дней 33% заболевших относятся к возрастной категории от 20 до 39 лет, 28,9% - от 40 до 59 лет, 23,3% - от 60 лет и старше», - рассказала Асель Калыкова.

На сегодня в инфекционных стационарах (6060 коек) физически находятся 3767 человек. Задействовано 58,3% коечного фонда, занятых реанимационных коек - 51,6%.

«На дому на сегодняшний день под наблюдением мобильных бригад ПМСП и телемедицинского центра находятся 5 176 пациентов. Работает 26 ПЦР лабораторий на 15670 исследований в сутки, с перспективой увеличения до 26 992 исследований. Также действует 14 ИФА лабораторий, с пропускной мощностью 3 248 исследований в сутки. Приняты меры по усилению санэпидконтроля в международном аэропорту города. Обязательно наличие ПЦР результатов при прилете в РК. Из-за отсутствия справки депортирован 31 иностранный гражданин», - пояснила спикер.

Кроме того, на фоне продолжающейся осложненной эпидемиологической ситуации в городе алматинцев призывают провакцинироваться.

«Мы призываем наших горожан вакцинироваться. Это позволит защитить организм от тяжелого течения коронавирусной инфекции, а также в целом создать коллективный иммунитет в мегаполисе. На сегодняшний день функционирует 211 прививочный пункт в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города. Задействованы 402 прививочные бригады из 1809 человек», -добавила спикер.