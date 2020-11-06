Рост семейно-бытовых преступлений отмечают в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане отмечается рост семейно-бытовых преступлений. Об этом сообщила старший инспектор подразделений защиты женщин от насилия департамента полиции города Гульмира Шрахметова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 9 месяцев регистрация преступлений снизилась на 37,1%. Практически по всем видам отмечается снижение преступления и улучшение их раскрываемости. В результате усиления профилактической работы меньше совершены преступления в общественных местах (53,9%), в состоянии опьянения (37,7%). Уровень преступности на 10 тысяч населения снизился на 40,2%», - сказала Гульмира Шрахметова в ходе брифинга в департаменте полиции.

Она отметила, что несмотря на принимаемые меры, отмечается рост семейно-бытовых преступлений. По словам Гульмиры Шрахметовой, чаще всего женщины обращаются по совершенным физическим насилиям.

«В условиях пандемии кардинально изменился образ жизни населения, снижение социальных контактов, ухудшение материального положения негативно сказалось на психологическом состоянии людей. На фоне распития возникали семейные и межличностные конфликты. Нами усилена профилактика с подучетным контингентом: алкоголики (1009 человек), наркоманы (370 человек), семейные дебоширы (5917 человек). Продолжаем работу по направлению по принудительному лечению от алкоголизма и наркозависимости», - проинформировала старший инспектор ДП полиции.

По данным департамента полиции, за бытовое правонарушение были привлечены 920 лиц.

«Для защиты потерпевших вынесены 5917 защитных предписаний. 260 женщин помещены в кризисные центры. За нарушение защитных предписаний привлечены 147 семейных дебоширов», - сообщила Г. Шрахметова.