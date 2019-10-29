Рост рабочей силы превысит 600 тысяч человек к 2025 году в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 3 млн человек пополнят рынок труда Казахстана к 2025 году. Рост рабочей силы составит свыше 600 тысяч человек. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обеспечение населения продуктивной занятостью в первую очередь связано с созданием новых рабочих мест в экономике страны. Мы изучили баланс рынка труда до 2025 года. К 2025 году ожидается создание 2 млн. 674 тыс. рабочих мест. В этот период, с учетом сокращаемых, закрываемых рабочих мест, фактический рост рабочих мест составит 690 тыс. единиц. За этот период на рынок труда придут 3,3 млн. рабочей силы, из них 1,2 миллиона – молодежь, только закончившая обучение, в свою очередь 2,7 млн. человек выйдут с рынка труда», - сказал Акмади Сарбасов.

Таким образом, как отметил вице-министр, рост рабочей силы составит 600 тыс. человек.

«Исследования показывают, что ежегодный прирост рабочих мест охватывает только людей, которые выходят на рынок труда», - добавил Акмади Сарбасов.