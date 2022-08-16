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    10:51, 16 Август 2022 | GMT +6

    Рост производства в сфере добычи газа отмечается в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров озвучил основные экономические показатели горнодобывающей промышленности страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В горнодобывающей промышленности объем производства увеличился на 1 %. В разрезе отраслей производство увеличилось в предоставлении услуг в горнодобывающей промышленности – на 18,7 %, добыче газа – на 2,2 %, угля – на 1,3 %, металлических руд – на 0,9 %, сырой нефти – на 0,3 %», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

    В добыче прочих полезных ископаемых, по его словам, зафиксировано снижение на 6,6 %.

    «В отмеченном периоде объем выполненных строительных работ увеличился на 8,6 %. Положительный рост зафиксирован в 17 регионах», - добавил министр.

    Как сообщал ранее глава Миннацэкономики, среди отраслей положительный рост демонстрируют строительство, информация и связь, торговля, транспорт и складирование, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство и горно-добывающая промышленность. Отмечается ускорение темпов роста инвестиций в основной капитал до 4,5 %.

    Инвестиции выросли в госуправлении и социальном обеспечении на 99,2 %, образовании на 75 %, в торговле и здравоохранении на 26 %, в операциях по недвижимому имуществу на 20%, в строительстве на 14,8 %.




    Фото: legalhub.online





    Теги:
    Правительство РК Геология Экономика Миннацэкономики Нефть/газ Правительство
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