Рост производства в машиностроении за четыре месяца составил 36% - Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На форуме машиностроителей Премьер-Министр РК Алихан Смаилов рассказал о том, какие нормы включены в разработанный новый комплексный план развития машиностроения. Документ пока находится на общественном обсуждении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На прошлом форуме мы договаривались разботать новый комплексный план развития машиностроения на перспективу. Сейчас этот документ разработан и находится на общественном обсуждении. В рамках него тоже предусмотрен ряд конкретных мер поддержки обрабатывающей промышленности, машиностроения в частности. Например, мы увеличиваем в полтора раза вычеты затрат на НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы). То есть, мы стимулируем предприятия на то, чтобы они расходовали деньги на научные разработки, внедрение инноваций. Налогооблагаемая база от этой суммы в полтора раза уменьшается», - сказал на форуме машиностроителей Премьер-Министр РК.

Как отметил Алихан Смаилов, также прорабатывается вопрос софинансирования стажировки сотрудников на зарубежные предприятия, внедряется промышленный грант в размере 25% для машиностроительных предприятий. По словам главы Кабмина, эти меры уже предусмотрены в проекте комплексного плана и будут утверждены в рамках этого документа.

В целом Премьер-Министр отметил хороший темп развития машиностроительной отрасли.

Если в прошлом году рост производства составил 9,4%, то в этом году уже 36% за четыре месяца этого года.

Алихан Смаилов также добавил, что Правительство намерено дальше всецело поддерживать динамичное развитие этой отрасли, которое является локомотивом нашей обрабатывающей промышленности.