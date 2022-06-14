14 Июня 2022 10:52

Рост производства автомобилей, компьютеров и стройматериалов отмечается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких отраслях обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства продукции машиностроения – на 9,9 %, в том числе автомобилестроения – на 22,8 %, производства компьютеров, электронного и оптического оборудования – на 17,3 %, стройматериалов – на 5,2 %, напитков – на 18,3 %, пластмассовых изделий – на 11,4 %, готовых металлических изделий – на 10,2 %, фармацевтической продукции – на 4,7 %, одежды – на 9,9 %»,- сказал Алибек Куантыров.

Министр добавил, что в горнодобывающей промышленности объем производства увеличился на 4,3 %.

«В разрезе отраслей производство увеличилось в предоставлении услуг в горнодобывающей промышленности – на 18,9 %, добыче газа – на 6,3 %, добыче сырой нефти – на 4,7 %, добыче угля – на 2,2 %, добыче металлических руд – на 1,9 %, добыче прочих полезных ископаемых – на 0,2 %», - сообщил Алибек Куантыров.