Рост продаж «зеленых» авто прогнозируют в Китае
По данным CPCA, в феврале продажи NEV-автомобилей могут подскочить на 47% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составить 400 тысяч единиц. В сравнении с январем 2023 года показатель может вырасти на 20%.
По сообщению CPCA, восстановление роста объема продаж NEV-автомобилей в Китае после спада в январе связано с вступлением в силу местных субсидий и корректировкой цен на авто на новых источниках энергии.
Как ранее сообщала Ассоциация автомобильной промышленности Китая, в 2022 году продано 6,89 млн единиц NEV-автомобилей с ростом на 93,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
При этом объем производства электрокаров в Китае превысил 7,06 млн единиц (+ 96,9%).
По итогам 2022 года доля авто на новых источниках энергии на рынке Китая превысила 25%.
Согласно прогнозам Китайской ассоциации легковых автомобилей, доля электромобилей в 2023 году на китайском рынке может составить 36%.
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