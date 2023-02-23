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    21:09, 22 Февраль 2023 | GMT +6

    Рост продаж «зеленых» авто прогнозируют в Китае

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Рост продаж автомобилей на новых источниках энергии (NEV) на 47% ожидается в феврале в Китае. Такой прогноз опубликовала в среду Китайская ассоциация легковых автомобилей (CPCA), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным CPCA, в феврале продажи NEV-автомобилей могут подскочить на 47% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составить 400 тысяч единиц. В сравнении с январем 2023 года показатель может вырасти на 20%.

    По сообщению CPCA, восстановление роста объема продаж NEV-автомобилей в Китае после спада в январе связано с вступлением в силу местных субсидий и корректировкой цен на авто на новых источниках энергии.

    Как ранее сообщала Ассоциация автомобильной промышленности Китая, в 2022 году продано 6,89 млн единиц NEV-автомобилей с ростом на 93,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

    При этом объем производства электрокаров в Китае превысил 7,06 млн единиц (+ 96,9%).

    По итогам 2022 года доля авто на новых источниках энергии на рынке Китая превысила 25%.

    Согласно прогнозам Китайской ассоциации легковых автомобилей, доля электромобилей в 2023 году на китайском рынке может составить 36%.


    Фото: shutterstock.com

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