Рост продаж подержанных электромобилей зафиксирован в Китае

За первые два месяца 2024 года продажи подержанных автомобилей на новых источниках энергии в КНР составили более 154 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении Ассоциации автомобильных дилеров Китая (CADA), передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

- За два месяца в стране продажи поддержанных автомобилей на новых источниках энергии составили 154,2 тыс. единиц, что на 83,3% больше, чем годом ранее, - отмечается в сообщении CADA.

По данным Ассоциации, продано поддержанных автомобилей около 2,89 млн единиц, общая сумма по этим операциям составила $27,6 млрд.

Число владельцев автомобилей в Китае достигло 340 млн, по этому показателю страна занимает первое место в мире.

В марте 2024 года резко выросли продажи крупнейших китайских производителей новых электромобилей.

По информации Ассоциации, суммарная стоимость экспорта автомобилей из Китая по итогам 2023 года превысила $100 млрд.