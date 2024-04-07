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    09:30, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Рост продаж подержанных электромобилей зафиксирован в Китае

    автомобили
    Фото: freepik.com

    За первые два месяца 2024 года продажи подержанных автомобилей на новых источниках энергии в КНР составили более 154 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении Ассоциации автомобильных дилеров Китая (CADA), передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    - За два месяца в стране продажи поддержанных автомобилей на новых источниках энергии составили 154,2 тыс. единиц, что на 83,3% больше, чем годом ранее, - отмечается в сообщении CADA.

    По данным Ассоциации, продано поддержанных автомобилей около 2,89 млн единиц, общая сумма по этим операциям составила $27,6 млрд.

    Число владельцев автомобилей в Китае достигло 340 млн, по этому показателю страна занимает первое место в мире.

    В марте 2024 года резко выросли продажи крупнейших китайских производителей новых электромобилей.

    По информации Ассоциации, суммарная стоимость экспорта автомобилей из Китая по итогам 2023 года превысила $100 млрд.

    Теги:
    Китай Авто Мировые новости
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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