Посол США высказался о влиянии приватизации на привлекательность горнорудного сектора Казахстана

Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм высказал свое мнение о том, как Казахстан может максимизировать свой потенциал в привлечении инвестиций в горнорудный сектор, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Недавно я был в штате Аризона, это один из горнорудных регионов США. Я слышал от ряда компаний о том, что они изучают возможности в горнорудном секторе Казахстана. Но у них очень много вопросов. Я сказал им о том, что есть замечательный резерв и минеральные ресурсы в Казахстане, которые очень важны для перехода к зеленой энергетике, — сказал посол США на конференции Казахстанской Горнорудной палаты.

Он отметил, что Казахстан достиг большого прогресса в цифровизации за последние несколько лет, и это привлекает инвесторов.

— Агентство США как раз в процессе реализации партнерских проектов, чтобы помогать дальше развивать минеральный потенциал Казахстана. Я также говорил компаниям о том, что я надеюсь, что Казахстан будет предпринимать дальнейшие шаги для реализации полного потенциала в горнорудном секторе с фокусам на улучшение инвестиционных условий, — подчеркнул Дэниел Розенблюм.

Посол также поделился своим мнением о том, как Казахстан может максимизировать свой потенциал в привлечении инвестиций.

— В первую очередь, это обеспечение прозрачности. Инвесторы любят предсказуемость и видимость в процессе принятия решений, законов, налогообложения. Мы часто слышим от партнеров из частного сектора о том, что они хотели бы обеспечения максимальной прозрачности, равноправной и честной реализации законов. Это очень важно, инвесторы США хотят видеть справедливый рынок так, чтобы они были защищены от арбитражей, юридических заседаний судов. Конечно, надо учитывать, что инвестиции — это возможности для привлечения больших налогов для страны, — акцентировал он.

Также, по его словам, американские инвесторы хотят видеть расширение частного сектора в горнорудном деле, чтобы стимулировать инновации и создавать новые креативные возможности.