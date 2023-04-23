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Рост преступлений отмечается в трех районах СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
23 Апреля 2023, 19:33
Рост преступлений отмечается в трех районах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции по Северо-Казахстанской области подвели итоги работы за три месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, в целом оперативная обстановка в регионе остается стабильной. Отмечается общее снижение регистрации правонарушений на 19%, тяжких преступлений - на 14% и особо тяжких - на 23%.

В то же время некоторыми территориальными подразделениями допущен рост регистрации преступлений: Тайыншинский отдел полиции - на 17%, Уалихановский - на 9% и Тимирязевский - на 7%.

На совещании также разобрали конкретные недостатки в работе территориальных подразделений и проблемные вопросы.

С начала года по области к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлекли 2 706 человек, в том числе 204 иностранца.

«Начальник департамента полиции Айдын Кабдулдинов поручил обращать особое внимание на предупреждение нарушений миграционного законодательства. Регион является приграничным, через территорию проходит большой транзитный поток», - отметили в пресс-службе.

Фото пресс-службы департамента полиции


Северо-Казахстанская область   Борьба с преступностью   Петропавловск  
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