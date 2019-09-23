Рост переработки нефти впервые способствовал профициту ГСМ – Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 6-ая Международная конференция «Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии» начала свою работу в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главная цель 6-ой ежегодной конференции - помочь компаниям развивать бизнес и находить новых клиентов. Для участия в конференции прибыли руководители нефтеперерабатывающих и нефтегазохимических компаний Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Кыргызстана, а также ведущих международных компаний в области технологий и инжиниринга.

«По результатам рейтинга Всемирного банка «Doing Business 2018» по инвестиционному климату Казахстан находится на 28 месте из 196 стран мира. Мы должны обеспечить эффективное использование наших конкурентных преимуществ, которые заключаются в выгодном географическом расположении Казахстана в самом сердце Евразии, в широких возможностях по развитию высокотехнологичных проектов и наличии богатейших углеводородных ресурсов. Стремясь полностью обеспечить страну собственными нефтепродуктами и снизить зависимость от импорта, мы модернизировали 3 крупных НПЗ – Атырауский, Шымкентский и Павлодарский», - сказал в своем приветственном слове вице-министр энергетики РК Мурат Журебеков.





Он также отметил, что благодаря модернизации местный рынок на 100% обеспечивается собственным топливом. Казахстанские заводы вырабатывают горюче-смазочные материалы, соответствующие экологическим стандартам.

«Рост переработки нефти и производства нефтепродуктов впервые способствовал профициту ГСМ на внутреннем рынке, а также открыл экспортный потенциал в страны Центральной Азии. В рамках цифровизации в ближайшее время на Атырауском и Шымкентском нефтеперерабатывающих заводах будут внедрены проекты по техническому обслуживанию и ремонту оборудования. Эта система позволяет управлять профилактическими осмотрами и ремонтными работами, а также перейти на не менее чем трехлетний межремонтный период эксплуатации НПЗ», - добавил М. Журебеков.

В результате, как проинформировал вице-министр, ожидаются увеличение надежности оборудования, сокращение расходов на ремонт и увеличение объема переработки нефти в среднем на 300 тыс. тонн в год.